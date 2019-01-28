Toplumda her üç yetişkinden birinde görülen, kalp krizi, felç, böbrek hastalıkları, kalp yetmezliği rahatsızlıklarını tetikleyen tansiyon, ihmale gelmiyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya, tansiyonda ilaçların düzenli kullanımının önem taşıdığını belirtiyor.
35'TEN SONRA DİKKAT!
Tansiyon; 65 yaş üstü, kilolu, çok tuz tüketimi olan, çok fazla kahve ve alkol tüketen, düzenli uyumayan ve egzersiz yapmayan insanlarda daha sık görülüyor. Çoğunlukla ihmal edilen egzersiz, tedavisi ömür boyu süren tansiyonun iyileşmesinde ilaç etkisi gösteriyor. 35 yaşından sonra herkesin tempolu yürüyüş, merdiven inme-çıkma gibi sporları yapmasını öneriyor.
SÜPER BESİNLER
Sebzeler: Lif, potasyum, magnezyum içeren sebzeler yeşil yapraklı sebzeler tansiyona ilaç etkisi gösterir. Brokoli, ıspanak, kabak, patates ve domatesi bolca tüketmek gerekir.
Meyveler: Çilek, kavun, muz, elma, şeftali, ananas, mango ve turunçgiller tansiyonun düşmesine yardımcı olur.
Tam tahıllar: Esmer pirinç, kepekli ekmek, arpa ve yulaf gibi tam tahıllar tansiyonun yükselmesini engeller.
Balık: Tansiyonu düşürür.
Kuruyemiş: Badem, fındık, ceviz ve fıstık yemek, tansiyona karşı korur.
Baharatlar: Yemekleri tuz yerine pul biber, kekik ve kişniş gibi baharatlarla lezzetlendirmek tansiyonun yükselmesini engeller.
35'TEN SONRA DİKKAT!
Tansiyon; 65 yaş üstü, kilolu, çok tuz tüketimi olan, çok fazla kahve ve alkol tüketen, düzenli uyumayan ve egzersiz yapmayan insanlarda daha sık görülüyor. Çoğunlukla ihmal edilen egzersiz, tedavisi ömür boyu süren tansiyonun iyileşmesinde ilaç etkisi gösteriyor. 35 yaşından sonra herkesin tempolu yürüyüş, merdiven inme-çıkma gibi sporları yapmasını öneriyor.
SÜPER BESİNLER
Sebzeler: Lif, potasyum, magnezyum içeren sebzeler yeşil yapraklı sebzeler tansiyona ilaç etkisi gösterir. Brokoli, ıspanak, kabak, patates ve domatesi bolca tüketmek gerekir.
Meyveler: Çilek, kavun, muz, elma, şeftali, ananas, mango ve turunçgiller tansiyonun düşmesine yardımcı olur.
Tam tahıllar: Esmer pirinç, kepekli ekmek, arpa ve yulaf gibi tam tahıllar tansiyonun yükselmesini engeller.
Balık: Tansiyonu düşürür.
Kuruyemiş: Badem, fındık, ceviz ve fıstık yemek, tansiyona karşı korur.
Baharatlar: Yemekleri tuz yerine pul biber, kekik ve kişniş gibi baharatlarla lezzetlendirmek tansiyonun yükselmesini engeller.
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