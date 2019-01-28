Melek gibi bir insandı

İSTANBUL Kartal'da taziyeleri kabul eden ve 38 yıllık kocasının arkasından gözyaşı döken Ülkiye Dağdeviren yaşadığı acı ve duygularını TAKVİM'le paylaştı: "İstanbul Kartal belediyesinde görev yaparken Green Card çıkınca önce kendisi 2 yıl sonra da bizi yanına aldı. 22 yıldır aynı istasyonda çalışıyordu. O öyle bir insandı ki yaşadığımız ve çalıştığı bölgedeki Türkler'in değil, aralarında Amerikalıların da olduğu her ülke milletinin 'Cemal abisi'ydi. Onun başına gelenlere sadece biz ailesi değil onu tanıyan herkes üzülüp arkasından gözyaşı döktü. Amerikalı komşularımız sabahlara kadar bizim yanımızda kaldılar. Camide bile bizi yalnız bırakmadılar. Kendi ailelerinden birini kaybetmiş gibi acısını yaşadılar." Acılı kadın sözlerine şöyle devam etti: "Cemal'im melek gibi insandı, karıncayı bile incitmezdi. Şimdi onun acısıyla yanan şu yüreğime, şu kalbime açıp baksalar gördükleri en güzel şey Cemal'in olduğunu görürler. Bana 38 yıldır sevgiyle bakan onun gözlerini nasıl unuturum. Hoşgörünün zirvelerinde dolaşan bir kalp vardı Cemal'de."
22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan sürücü, talihsiz adamın ölümüne sebep oldu.
Sırrıberk ARSLAN
22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan sürücü, talihsiz adamın ölümüne sebep oldu.
Sırrıberk ARSLAN
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