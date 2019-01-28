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Ayberk iyileşti
İzmir'de beyin felci ve kronik akciğer yetmezliğiyle dünyaya gelen, sarma sarıp para kazanmaya çalışan annesi 'ın başlattığı yardım kampanyasında gerekli olan 23 bin TL'nin toplanmasıyla ameliyat olan 9 yaşındaki , ayağa kalktı. Omuriliğindeki eğriliğin giderilmesiyle önce düz oturabilen, solunum cihazından ayrılıp, ayağa kalkan Ayberk'in annesi Neslihan Akın, "Şimdi artık Ayberk'in yürüteçle de olsa adım atacağı günleri bekliyoruz" dedi. Aralarında sanatçı 'ın da bulunduğu onlarca kişiden aileye destek yağmıştı.

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