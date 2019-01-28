38 yıl sonra buluştular

Sosyal medya, 38 yıl önce Çanakkale'nin Geyikli ilçesinde birlikte görev yapan askerler arkadaşları bir araya getirdi. Rizeli Ali Çorapçı, Mehmet Yılmaz ve Uğur Çetin'in yazışmaları sonucu 1981'de Geyikli 4. Deniz Piyade Taburu'nda görev yapan Astsubay Çavuş Hayati Aydın ile 25 asker Ümraniye'deki Rize Çayevil Dernekleri binasında buluştu. Vatani görevini yaparken birçok şeyi paylaşan ve teskerelerini aldıktan sonra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hayatlarını sürdüren asker arkadaşları buluşmada duygulu anlar yaşadı.
MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA
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