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38 yıl sonra buluştular

38 yıl sonra buluştular
Sosyal medya, 38 yıl önce 'nin Geyikli ilçesinde birlikte görev yapan askerler arkadaşları bir araya getirdi. li Ali Çorapçı, Mehmet Yılmaz ve Uğur Çetin'in yazışmaları sonucu 1981'de Geyikli 4. Deniz Piyade Taburu'nda görev yapan Astsubay Çavuş Hayati Aydın ile 25 asker Ümraniye'deki Rize Çayevil Dernekleri binasında buluştu. Vatani görevini yaparken birçok şeyi paylaşan ve teskerelerini aldıktan sonra 'nin çeşitli bölgelerinde hayatlarını sürdüren asker arkadaşları buluşmada duygulu anlar yaşadı.

MUSTAFA KAYA

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