Tarçında sağlık var

Tatlıların, bozanın ve salebin vazgeçilmezi tarçın, içerdiği vitamin ve mineraller ile sağlığı koruyor. Kemikleri güçlendiren, yaşlanmayı geciktiren tarçının diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Sivilce oluşumunu önler.
Kemikleri güçlendirir.
Yaşlanmayı geciktirir.
Kasları rahatlatır.
Hafızanın güçlenmesini sağlar.
Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur.
Soğuk algınlığını önler.
Dezenfektan etki gösterir ve vücudu temizler.
Sivilce oluşumunu önler.
Kemikleri güçlendirir.
Yaşlanmayı geciktirir.
Kasları rahatlatır.
Hafızanın güçlenmesini sağlar.
Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur.
Soğuk algınlığını önler.
Dezenfektan etki gösterir ve vücudu temizler.
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