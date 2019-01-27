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Tarçında sağlık var

Tarçında sağlık var
Tatlıların, bozanın ve salebin vazgeçilmezi tarçın, içerdiği vitamin ve mineraller ile sağlığı koruyor. güçlendiren, yaşlanmayı geciktiren tarçının diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Sivilce oluşumunu önler.
Kemikleri güçlendirir.
Yaşlanmayı geciktirir.
Kasları rahatlatır.
Hafızanın güçlenmesini sağlar.
Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur.
Soğuk algınlığını önler.
Dezenfektan etki gösterir ve vücudu temizler.

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