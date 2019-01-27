Taklitçi Sefa Doğanay sosyal medya üzerinden takipçisi bir kadın hakkında taciz ve tehdit suçundan suç du-yurusunda bulundu. Doğanay "Sosyal medyadan beni 2 yıldır çok rahatsız ediyor. Saplantı haline getirmiş. İş ölüm tehditlerine varınca savcılığa gelmek zorunda kaldım" dedi.
Osman ASİLTÜRK
Osman ASİLTÜRK
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