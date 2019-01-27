Olay, Büyükdere Caddesi Derbent mevkiinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VE175 plakalı otomobille Maslak yönüne ilerleyen Sefa İngeç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak yan yattı. Kendi ekseninde dönmeye başlayan otomobil, refüj üzerindeki ağaçlara çarparak durabildi.
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