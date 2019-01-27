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  • 27.01.2019 12:29
  • Son Güncelleme: 27.01.2019 12:36

Sarıyer'de korkunç ! Otomobilin motoru yola fırladı

'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak yan yattı, motoru karşı yola fırladı. da, otomobil sürücüsü yaralanırken, motorun çarptığı 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Büyükdere Caddesi Derbent mevkiinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VE175 plakalı otomobille Maslak yönüne ilerleyen Sefa İngeç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak yan yattı. Kendi ekseninde dönmeye başlayan otomobil, refüj üzerindeki ağaçlara çarparak durabildi.

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