ABD'li şarkıcı Beyonce, sesinin yanı sıra güzelliği ve fit görüntüsü ile dikkat çekti. 37 yaşındaki üç çocuk annesi şarkıcının formda kalma sırrı ise herkesi şaşkına çevirdi! Doğumdan sonra kısa sürede kilolarını veren Beyonce'un, 1 ay boyunca limonsuyu, pekmez ve karabiberden oluşan karışımı içtiği ve bu sayede formda kaldığı öğrenildi.
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- 27.01.2019
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Pekmezle zayıflıyor
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