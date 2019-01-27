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Pekmezle zayıflıyor

Pekmezle zayıflıyor
ABD'li şarkıcı , sesinin yanı sıra güzelliği ve fit görüntüsü ile dikkat çekti. 37 yaşındaki üç çocuk annesi şarkıcının formda kalma sırrı ise herkesi şaşkına çevirdi! Doğumdan sonra kısa sürede kilolarını veren Beyonce'un, 1 ay boyunca limonsuyu, pekmez ve karabiberden oluşan karışımı içtiği ve bu sayede formda kaldığı öğrenildi.

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