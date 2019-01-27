Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bağlarbaşı köyünde Musa Kaplan, 21 Ocak'ta "pazara gidiyorum" diyerek evden ayrıldı.

Kaplan'dan haber alamayan eşi Şemsinur Kaplan, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Kaplan'ın son olarak Kızılca Mahallesi'nde görüldüğünü tespit eden ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Yapılan arama sonucunda Kaplan, su dolu 9 metrelik kuyuda başından vurulmuş şekilde bulundu.

Olayla ilgili Kaplan ile son olarak görülen H.H.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilen H.H.A, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.