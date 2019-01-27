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Ispanakla unutma

Ispanakla unutma
İnsan ömrünün uzaması, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında Alzheimer geliyor. Kesin bir tedavisi olmayan Alzheimer için bazı besinler önleyici etki gösteriyor. Uzmanlar, hafızayı güçlendiren o besinleri şöyle sıralıyor:

Badem: Günde 1 avuç yendiğinde beyin gücünü artırır. Hafızaya iyi gelir.
Fındık: İçerdiği E vitamini ile hücreleri yeniler. Yaşlanmayı geciktirir ve Alzheimer'ı önler.
Ispanak: Hastalıklardan korur. Hafızayı güçlendirir.
Balık: Alzheimer riskini azaltır.
Siyah üzüm: Alzheimer gibi yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı korur.

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