Ispanakla unutma

İnsan ömrünün uzaması, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında Alzheimer geliyor. Kesin bir tedavisi olmayan Alzheimer için bazı besinler önleyici etki gösteriyor. Uzmanlar, hafızayı güçlendiren o besinleri şöyle sıralıyor:
Badem: Günde 1 avuç yendiğinde beyin gücünü artırır. Hafızaya iyi gelir.
Fındık: İçerdiği E vitamini ile hücreleri yeniler. Yaşlanmayı geciktirir ve Alzheimer'ı önler.
Ispanak: Hastalıklardan korur. Hafızayı güçlendirir.
Balık: Alzheimer riskini azaltır.
Siyah üzüm: Alzheimer gibi yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı korur.
Badem: Günde 1 avuç yendiğinde beyin gücünü artırır. Hafızaya iyi gelir.
Fındık: İçerdiği E vitamini ile hücreleri yeniler. Yaşlanmayı geciktirir ve Alzheimer'ı önler.
Ispanak: Hastalıklardan korur. Hafızayı güçlendirir.
Balık: Alzheimer riskini azaltır.
Siyah üzüm: Alzheimer gibi yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı korur.
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