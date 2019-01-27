Ispanakla unutma

ömrünün uzaması, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başındageliyor. Kesin bir tedavisi olmayan Alzheimer için bazı besinlergösteriyor. Uzmanlar, hafızayı güçlendiren o besinleri şöyle sıralıyor:Günde 1 avuç yendiğinde beyin gücünü artırır.iyi gelir.İçerdiği E vitamini ile hücreleri yeniler.veönler.Hastalıklardan korur.riskini azaltır.Alzheimer gibihastalıklara karşı korur.