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, güçlü beden! Güçlü kemiklere nar-börülce

, güçlü bir beden anlamına geliyor. Diyetisyen Uzun; balık, nohut, börülce ile sebze meyveden zengin besinlerin eklemleri ve kemikleri koruduğunu açıklıyor...




Yaşla birlikte hastalıklar da kapıyı çalıyor. Beslenme alışkanlıklarından egzersizlere kadar pek çok faktör, kemikleri olumlu ya da olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle kronik eklem rahatsızlıkları ileri yaşlarda kendini gösteriyor. Menopoz döneminden sonra ortaya çıkan kemik erimesi ile romatoid artrit denilen eklem iltihabı gibi rahatsızlar hayatı kabusa çeviriyor. Peki, güçlü kemiklere sahip olmak için ne yapmak gerekiyor? Diyetisyen Emre Uzun, eklem hastalıklarının belli gıdalar ile tedavi edilebileceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor...

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