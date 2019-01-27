birlikteda kapıyı çalıyor. Beslenmealışkanlıklarından egzersizlerekadar pek çok faktör, kemikleri olumluya da olumsuz yönde etkiliyor. Özelliklekronik eklem rahatsızlıkları ileriyaşlarda kendini gösteriyor. Menopozdöneminden sonra ortaya çıkankemik erimesi ile romatoid artritdenilen eklem iltihabı gibi rahatsızlarhayatı kabusa çeviriyor. Peki,güçlü kemiklere sahip olmak içinne yapmak gerekiyor? DiyetisyenEmre Uzun, eklem hastalıklarınınbelli gıdalar ile tedavi edilebileceğinisöylüyor. Şu bilgileri veriyor...