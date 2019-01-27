Bombahane!

4 katlı binanın altında üretilen sahte içki bomba gibi patladı. 3 kişi yaralandı. Olay dün İstanbul Büyükçekmece'de yaşandı. Bir binannın en alt katında sahte içki yapımı sırasında patalama yaşandı. Alevler her yeri sardı. Mahalleli itfaiye ekiplerini aradı.



Ağır yaralanan Mehmet Salih Güder ve 2 kişi hastaneye kaldırıldı, Yangın söndürülürken binada ve park halindeki araçlar hasar oluştu.