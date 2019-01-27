Böbreklerin düşmanı: obezite

Vücudun yaşamsal organı böbreklerin sağlıklı olması, tüm bedeni etkiliyor. Ülkemizde her 7 kişiden birinde böbrek hastalığı görülüyor. Liv Hospital Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat, böbrek hastalığının en sık nedeninin şeker ve yüksek tansiyon olduğunu söylüyor. Bunlara fazla kilonun da eklenmesiyle riskin daha da arttığını belirtiyor. Böbrek hastalıklarından korunmak için ilk olarak her gün 2.5 litre su içilmesini öneriyor. Şekerli ve tatlı gıdalardan uzak durulmasını, fazla kilolardan kurtulmak için yürüyüş yapılmasını tavsiye ediyor. Zayıflattığına inanılan bitkisel ürünlerin yerine doktor kontrolünün şart olduğunu sözlerine ekliyor.