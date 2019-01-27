Balayına ceza!

Balayı dolandırıcılarına ceza yağdı. Olay 2016'da İstanbul'da yaşandı. Doktor olan Aykut ve Nihal Çelik çifti, ANT Turizm Şirketi'nden 4 bin 800 dolara Maldivler'de balayı tatil paketi aldı. İkili, düğüne 10 günü kala dolandırıldıklarını anladı, soluğu savcılıkta aldı. Şirketin ortakları Adem ve Davut H. ile kuzenleri Oktay S. hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.





Mahkeme, Adem ve Davut H. kardeşler ile kuzenleri Oktay S.'ye dolandırıcılık suçundan 3'er yıl hapis ve 600'er gün adli para cezası verdi. İyi hal indirimi yaparak, hapis cezalarını 2'şer yıl 6'şar aya, adli para cezasını da 500'er güne düşürdü. Cezaları ertelemeyen mahkeme, para cezasını günlüğü 20 TL'den 10 biner TL olarak belirledi. Cezanın 10 eşit taksitte ödenmesine hükmetti.



