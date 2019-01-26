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Sarımsak zamanı durdurur
Zamana meydan okuyan gençliğin sırrı, tüketilen besinlerden geçiyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, genç kalmak için lifli besinlerin tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Ceviz, fındık-fıstık, balık, ıspanak, kuşkonmaz, elma ve yumurtada bulunan E vitaminin ciltte kırışıklığı engellediğini söylüyor. Şöyle devam ediyor: "Yeşilbiber, turunçgiller, çilek, domates ve sarımsak tüketmek yaşlanmayı geciktirir."

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