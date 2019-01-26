Bilim adamlarının, köpeklerin burunlarıyla ilgili yaptığı araştırma yankı uyandırdı. Köpeklerin bazı hastalıklar ve enfeksiyonlarının kokusunu aldığı saptandı. Özellikle mesane, böbrek ve bağırsak kanseri gibi kanserleri daha iyi anlayan köpeklerin ilerleyen dönemde kanser tespitlerinde kullanılabileceği açıklandı. İnsanların can dostu olan köpeklerin yakın gelecekte birçok hastalığın erken teşhisinde önemli rol oynayacağına kesin gözüyle bakıldığı vurgulandı.
- Yaşam
- 26.01.2019
- Gazete
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