Kalp acısı

Güreş antrenmanında fenalaşan çocuk, hastane yolunda öldü. Üzücü olay dün Adana'da meydana geldi. İlkokul öğrencisi Musa Sayın (10), arkadaşlarıyla birlikte güreş kursu için spor salonuna gitti. Antrenmana başlayan küçük çocuk, aniden fenalaştı. Durumu fark eden görevliler, sağlık ekiplerini aradı. Sayın, hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirtilen Musa'nın ölümü sevenlerini üzdü. Amcası Halil Sayın, "Güreşe çok meraklıydı. Acımız büyük" dedi.
- Yaşam
- 26.01.2019
- Gazete
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