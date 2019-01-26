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Kalp acısı

’da 10 yaşındaki Musa, güreşirken fenalaştı. Kalp krizi geçiren çocuk kurtarılamadı. Amcası, “Spora çok meraklıydı. Acımız büyük” açıklamasını yaptı.

Kalp acısı
Güreş antrenmanında fenalaşan çocuk, hastane yolunda öldü. Üzücü olay dün 'da meydana geldi. İlkokul öğrencisi Musa Sayın (10), arkadaşlarıyla birlikte güreş kursu için spor salonuna gitti. Antrenmana başlayan küçük çocuk, aniden fenalaştı. Durumu fark eden görevliler, sağlık ekiplerini aradı. Sayın, hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirtilen Musa'nın ölümü sevenlerini üzdü. Amcası Halil Sayın, "Güreşe çok meraklıydı. Acımız büyük" dedi.

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