Her derde deva mandalina

Kışın en sevilen lezzetlerinden mandalina, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, mandalinanın bağışıklığı güçlendirdiğini, akciğer, kolon ve mide kanserini önlediğini söylüyor. Diğer faydalarını şöyle sıralıyor:
Gözleri güçlendirir.
Prostat kanseriyle savaşır.
Bağırsakları korur.
Obeziteyi önler.
Kolesterolü düşürür.
Hafızayı güçlendirir.
Karaciğer yağlanmasını azaltır.
Tansiyonu dengeler. Kalp ve damar sağlığını korur.
Gözleri güçlendirir.
Prostat kanseriyle savaşır.
Bağırsakları korur.
Obeziteyi önler.
Kolesterolü düşürür.
Hafızayı güçlendirir.
Karaciğer yağlanmasını azaltır.
Tansiyonu dengeler. Kalp ve damar sağlığını korur.
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