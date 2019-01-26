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Her derde deva

Her derde deva mandalina
Kışın en sevilen lezzetlerinden mandalina, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, nın bağışıklığı güçlendirdiğini, akciğer, kolon ve mide ini önlediğini söylüyor. Diğer faydalarını şöyle sıralıyor:
Gözleri güçlendirir.
Prostat kanseriyle savaşır.
Bağırsakları korur.
Obeziteyi önler.
Kolesterolü düşürür.
Hafızayı güçlendirir.
Karaciğer yağlanmasını azaltır.
Tansiyonu dengeler. Kalp ve damar sağlığını korur.

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