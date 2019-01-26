O; Bizim Aile'nin Feride'si, Tosun Paşa'nın Zekiye'si, Süt Kardeşler'in Emine'si, İbo ile Güllüşah'ın Nazlı'sı, Çöpçüler Kralı'nın Hacer'iydi... Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Yeşilçam'ın Domates Güzeli Ayşen Gruda, Çarşamba günü 75 yaşında hayata veda etti. Usta oyuncu için dün Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına, usta oyuncunun eski eşi Yılmaz Gruda, kızı Elvan Gruda, ablası Ayten Erman, kardeşi Ayben Erman, torunu Emre Gruda'nın yanı sıra, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çok sayıda sanatçı ve seveni katıldı. Usta oyuncunun kızı Elvan Gruda, al bayrağa sarılı tabuta sarılıp annesiyle vedalaştı. Ayşen Gruda'nın torunu Emre Gruda da tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Yeşilçam'ın usta çınarı, törenin ardından dualarla sonsuzluğa uğurlandı.
- Yaşam
- 26.01.2019
- Gazete
Güle güle iki gözümün çiçeği | Ayşen Gruda sonsuzluğa uğurlandı
Türk sinemasından bir çınar daha aramızdan ayrıldı. Yeşilçam’ın usta oyuncularından Ayşen Gruda, dün sonsuzluğa uğurlandı. Sevenleri ve sanatçı dostları, gözyaşlarına hakim olamadı...
O; Bizim Aile'nin Feride'si, Tosun Paşa'nın Zekiye'si, Süt Kardeşler'in Emine'si, İbo ile Güllüşah'ın Nazlı'sı, Çöpçüler Kralı'nın Hacer'iydi... Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Yeşilçam'ın Domates Güzeli Ayşen Gruda, Çarşamba günü 75 yaşında hayata veda etti. Usta oyuncu için dün Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına, usta oyuncunun eski eşi Yılmaz Gruda, kızı Elvan Gruda, ablası Ayten Erman, kardeşi Ayben Erman, torunu Emre Gruda'nın yanı sıra, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çok sayıda sanatçı ve seveni katıldı. Usta oyuncunun kızı Elvan Gruda, al bayrağa sarılı tabuta sarılıp annesiyle vedalaştı. Ayşen Gruda'nın torunu Emre Gruda da tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Yeşilçam'ın usta çınarı, törenin ardından dualarla sonsuzluğa uğurlandı.
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