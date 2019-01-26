Davaya yön verdi İstanbul’da, kız arkadaşını intihara yönlendirdiği iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı. Savunmasını yaptı: Alkollüydük, ‘atlayamazsın, atlarsın’ diye bir konuşma yapmadım.

Genç kız, eğlence dönüşü üst geçitten atlayarak intihar etti. Olaydan sorunlu tutulan sevgilisi ise suçlamaları reddetti. Olay 16 Nisan'da İstanbul Kumkapı'da meydana geldi. Umut Berkutay Y. ile sevgilisi Nazan Dedeoğlu (23) bir mekanda eğlendi. İkili, dönüş yoluna geçti. İddiaya göre, üst geçitte, aralarında "Atlayamazsın, atlarsın" şeklinde konuşmalar geçti. Genç kız, kendisini boşluğa bıraktı. Hastane kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Umut Berkutay Y.'nin 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Hakim karşısına çıkan genç "Nazan'a 'atlayamazsın, atlarsın' şeklinde bir konuşma yapmadım" diyerek suçlamayı reddetti. Anne Şöhret Dedeoğlu ise, "Kızım hayat doluydu" dedi. Şikayetçi oldu. Mahkeme, duruşmayı erteledi.