Can suyu!

İstanbul'da 79 yaşındaki Selami Soyal, ormanlık alanda kayboldu. İhbar üzerine jandarma harekete geçti. Drone da kullanılan arama yaklaşık 20 saat sürdü. Ekipler, Soyal'ı yarı baygın halde Harmancık Tepe bölgesinde buldu. Yaşlı adama önce su verildi, ısınması için de bot üzerine ve üzerine komando kıyafeti giydirildi. Askerler adamı sırtlarında taşıyarak ambulansa götürdü.