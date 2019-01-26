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'Beni tutukla’ diye yalvarıyorlar

'Beni tutukla’ diye yalvarıyorlar
'da polis memuru Adrienne Koleszar (34) güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Instagram'daki takipçi sayısı hızla arttı. Mankenlik teklifleri aldı. ise polisliğe devam kararı aldı. kullanıcıları fenomen polise, "Lütfen beni sen tutukla" mesajları yolladı.

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