'Beni tutukla’ diye yalvarıyorlar

Almanya'da polis memuru Adrienne Koleszar (34) güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Instagram'daki takipçi sayısı hızla arttı. Mankenlik teklifleri aldı. Koleszar ise polisliğe devam kararı aldı. Sosyal medya kullanıcıları fenomen polise, "Lütfen beni sen tutukla" mesajları yolladı.
- Yaşam
- 26.01.2019
- Gazete
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