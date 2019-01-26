Ayşegül melek

Okumak için köyünden kaçan genç kız, hemcinslerine umut oldu. Bursa'da Ayşegül Çelek, ailesinin engel olmasına rağmen liseye kayıt yaptırdı. Okulu bitirip üniversiteyi kazandı. Köyündeki ve çevre köylerdeki kız çocukları için mücadele etmeye başlayan Çelek, birçok kızın okumasına yardımcı oldu. Çelek şunları söyledi: "Ben okuyorsam onlar da okusun diye düşündüm ve onlar için bir şey yapmak istedim. Bütün ortaokullardan, ilkokullardan mezun olacak olan kız öğrencilerin adreslerini buldum. Bu arkadaşlar liseyi bitirdiler. Üniversiteden mezun olanlar, öğretmenler, doktorlar var."
Ayşegül Çelek, tüm zorluklara rağmen eğitimini tamamladı.
Ayşegül Çelek, tüm zorluklara rağmen eğitimini tamamladı.
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