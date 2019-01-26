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larını azaltan , aşk hayatını da tatlandırıyor! Cinsel gücü ve isteği artırıyor.

Afrodizyak hardal
Doğal gıdalar her derde deva oluyor... Hardal bitkisi de cinsel sorun yaşayanların imdadına yetişiyor. Bu bitki cinsel isteği ve gücü artırarak mutluluk getiriyor. Hazımsızlığı gideren, cildi besleyen ın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Soğuk algınlığı, grip ve bronşiti iyileştirir.
Mideyi rahatlatır. Bağırsakları temizler.
Romatizma ağrıları dindirir.
Kan dolaşımını destekler.
Cildi güzelleştirir.
Balla karıştırılıp yendiğinde öksürüğü azaltır. Akciğerleri temizler.
Diş ağrısını azaltır.
Göğüs hastalıklarını iyileştirir.

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