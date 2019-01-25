Sporu bırakma kemikleri kırma

Kemik erimesi, menopoz sonrası kadınlarda sık görülüyor. Kemiklerde kırılmalara bile neden oluyor. Hareketsiz yaşam ve fast food tarzı beslenme ise kemik erimesini hızlandırıyor. Kamburlaşma ve boyda kısalma, hastalığa işaret ediyor. Uzmanlar hareketsiz yaşamın kemik erimesine neden olduğunu söylüyor. Düzenli spor ve egzersiz öneriyor. Kemikleri güçlendiren gıdalar ise şöyle sıralanıyor:
Marul: Salataların vazgeçilmezi marul, sütten bile daha fazla kalsiyum içeriyor. Kemikleri kuvvetlendiriyor.
Brokoli: A, E ve C vitaminleri bakımından zengin olduğu ve çok miktarda kalsiyum içerdiği için kemik erimesini ortadan kaldırıyor.
Elma: Günde bir elma yemek kemik erimesini kontrol altında tutuyor.
Ananas: Ananas kemik erimesinin önlüyon. Aynı zamanda tedavi edilmesinde büyük fayda sağlıyor.
Kuru erik: Kemik kütlesini artırıyor...
BELİRTİLER:
Sırt ağrısı.
Kamburluk.
Boy kısalması.
Ağırlık kaybı.
El bileği ve kalçada oluşan kırıklar...
Marul: Salataların vazgeçilmezi marul, sütten bile daha fazla kalsiyum içeriyor. Kemikleri kuvvetlendiriyor.
Brokoli: A, E ve C vitaminleri bakımından zengin olduğu ve çok miktarda kalsiyum içerdiği için kemik erimesini ortadan kaldırıyor.
Elma: Günde bir elma yemek kemik erimesini kontrol altında tutuyor.
Ananas: Ananas kemik erimesinin önlüyon. Aynı zamanda tedavi edilmesinde büyük fayda sağlıyor.
Kuru erik: Kemik kütlesini artırıyor...
BELİRTİLER:
Sırt ağrısı.
Kamburluk.
Boy kısalması.
Ağırlık kaybı.
El bileği ve kalçada oluşan kırıklar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.