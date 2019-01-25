SON DAKİKA... Ankara'da savcı düğmeye bastı! ByLock'tan 29 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre, Ankara'da yürütülen ByLock ve komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmalarında, hakkında yakalama kararı verilen 41 kişiden 29'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 Polis Koleji sınavına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 50 kişiden 12'si yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' M.T.'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.