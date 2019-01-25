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  • 25.01.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 09:17

açıkladı! yapıyor

, nın vatandaş üzerindeki algısını araştırdı. Raporda ise, "Elektronik sigara, bir tedavi aracı ya da ilaç olarak tasarlanmış bir ürün değil, pipo, puro, nargile gibi tütün endüstrisi tarafından üretilen bir tütün ürünüdür. Söylenildiği gibi sigaradan daha az zararlı bir ürün ya da bir sigara bırakma yöntemi değildir. İçeriği geleneksel sigara ile benzerdir." ifadesine yer verildi.

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, nın vatandaş üzerindeki algısını araştırdı. Raporda gençler arasında 'zararsız' algısı oluştuğu vurgulanarak şöyle denildi:

'SİGARA, PURO, NARGİLE GİBİ'
"Elektronik sigara, bir tedavi aracı ya da ilaç olarak tasarlanmış bir ürün değil, pipo, puro, nargile gibi tütün endüstrisi tarafından üretilen bir tütün ürünüdür. Söylenildiği gibi sigaradan daha az zararlı bir ürün ya da bir sigara bırakma yöntemi değildir. İçeriği geleneksel sigara ile benzerdir.

"'FİLTRELİ SİGARA KANSER YAPMIYOR' SÖYLEMİYLE PAZARLANDI"
Tütün endüstrisince oluşturulmaya çalışılan 'daha sağlıklı' algısı ile elektronik sigaranın, gelecekte sigaranın yerini alması planlanıyor ve bütün çalışmalar bunun üzerine yapılıyor. Sigaranın oluşumuna neden olduğu bilimsel çalışmalarla gösterildiğinde, 'Filtreli sigara yapmıyor' söylemi ile pazarlanmıştı.

"BUNUN GERÇEK OLMADIĞI AŞIKAR"
Ancak bunun gerçek olmadığı günümüzde aşikâr. Aynı şey bugün elektronik sigara için de geçerli. Daha az zararlı olduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıt yok. En yüksek kullanım oranının gençlerde ve 18-25 yaş arası grupta olduğu, elektronik sigara kullanıcılarının üçte birinin daha önce sigara kullanıcısı olmadığı saptandı. Elektronik sigaranın altında yatan gerçek amaç, kanun uygulamalarını delmektir."

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