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güzelliğini avokadoya borçlu

Güzelliğini avokadoya borçlu
Güzellik abidesi , yumurta akıyla hazırladığı avokado maskesini haftada bir gün cildine sürüyor. Bu sayede genç ve güzel görüntüsünü korumayı başarıyor. Avokadonun faydaları ise saymakla bitmiyor: "Kalp ve göz sağlığını koruyor. Kilo vermemize yardımcı oluyor. Kanserli ve kanser öncesi hücrelerin büyümesine önlüyor."

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