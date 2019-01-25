Güzellik abidesi Jennifer Aniston, yumurta akıyla hazırladığı avokado maskesini haftada bir gün cildine sürüyor. Bu sayede genç ve güzel görüntüsünü korumayı başarıyor. Avokadonun faydaları ise saymakla bitmiyor: "Kalp ve göz sağlığını koruyor. Kilo vermemize yardımcı oluyor. Kanserli ve kanser öncesi hücrelerin büyümesine önlüyor."
- Yaşam
- 25.01.2019
- Gazete
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