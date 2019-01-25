Hayatla 'barış'ık

Trafik kazasında iki bacağını kaybeden profesyonel bisikletçinin azmi herkese örnek oldu. Hayata sıkı sıkı sarılan genç adam, hedefinin Paralimpik Oyunları'na katılmak olduğu belirtti. Bursa'da Barış Asa'ya (34), 6 önce otomobil çarptı. Genç adam iki bacağını kaybetti. Çok sevdiği bisikletten ve sporlardan vazgeçmedi. Mental ve fiziksel anlamda kendini güçlendirerek, protez bacaklarıyla yeniden ayağa kalktı.
Yeni sezona hazırlanmaya başladı. Asa, "Büyük bir kaza geçirdim. Ameliyattan çıktıktan sonra gerçekle yüzleştim ve iki bacağımın da olmadığını gördüm. Umutsuzluğa kapılmak yerine, kariyerimde en üst basamakta nereye çıkmam gerekiyorsa oraya yönelmeye karar verdim. Aktif bisiklet hayatıma geri döndüm" dedi.
Yeni sezona hazırlanmaya başladı. Asa, "Büyük bir kaza geçirdim. Ameliyattan çıktıktan sonra gerçekle yüzleştim ve iki bacağımın da olmadığını gördüm. Umutsuzluğa kapılmak yerine, kariyerimde en üst basamakta nereye çıkmam gerekiyorsa oraya yönelmeye karar verdim. Aktif bisiklet hayatıma geri döndüm" dedi.
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