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Ziyar'end'

’de üniversiteli genç kız, arkadaşını ziyarete gitti. Balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Ziyar'end'
Üniversiteli Ayçin, 7'nci kattan düşerek can verdi. Üzücü olay dün 'de meydana geldi. öğrencisi Ayçin Işık (21), arkadaşı Burçin A.'yı ziyarete gitti. İkili bir süre sohbet etti. Daha sonra balkona çıkan Işık, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden beton zemine çakıldı. Güvenlik görevlileri sağlık ekiplerini aradı. Ağır yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burçin A. ise ifadesi için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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