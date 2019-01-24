Marifet limonda!

Vitamin deposu limon, güçlü antioksidan etkisi ile dikkat çekiyor. Obeziteden, yüksek tansiyona kadar pek çok hastalığı tedavi ediyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel hayatta sorun yaşayanların da yardımına koşuyor. Cinsel gücü ve isteği artıryor. Doğurganlığı destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor.
Karaciğeri temizler.
Dişleri güçlendirir
Hazımsızlığı bitirir.
Ateşi düşürür.
Romatizma ağrılarını dindirir.
Gözleri güçlendirir.
Karaciğeri temizler.
Dişleri güçlendirir
Hazımsızlığı bitirir.
Ateşi düşürür.
Romatizma ağrılarını dindirir.
Gözleri güçlendirir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.