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Tansiyona limon sıkın
Her 3 kişiden birinde görülen , tedavi edilmediğinde hayatı tehdit ediyor. Yüksek seyreden tansiyon, kalp krizinden beyin kanamasına kadar pek çok riski beraberinde getiriyor. Doktorun önerdiği ilaç tedavisinin yanında bazı besinler var ki bu hastalığa ilaç etkisi gösteriyor. Uzmanlar, tansiyon düşmanı besinleri sıralıyor:

Sarımsak: Günde 1-2 diş yemek tansiyonu düşürür.
Domates: Yüksek tansiyonu düşürür.
Ananas: Kanı sulandırır. Tansiyonu düşürür.
Havuç: Kolesterol ve tansiyonu düşürür.
Bakliyatlar: Tansiyonu dengeler.
Turpgiller: Kalp sağlığını korur.
: Tansiyonu düşürür.

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