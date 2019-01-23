Tansiyona limon sıkın

Her 3 kişiden birinde görülen tansiyon, tedavi edilmediğinde hayatı tehdit ediyor. Yüksek seyreden tansiyon, kalp krizinden beyin kanamasına kadar pek çok riski beraberinde getiriyor. Doktorun önerdiği ilaç tedavisinin yanında bazı besinler var ki bu hastalığa ilaç etkisi gösteriyor. Uzmanlar, tansiyon düşmanı besinleri sıralıyor:
Sarımsak: Günde 1-2 diş yemek tansiyonu düşürür.
Domates: Yüksek tansiyonu düşürür.
Ananas: Kanı sulandırır. Tansiyonu düşürür.
Havuç: Kolesterol ve tansiyonu düşürür.
Bakliyatlar: Tansiyonu dengeler.
Turpgiller: Kalp sağlığını korur.
Limon: Tansiyonu düşürür.
Sarımsak: Günde 1-2 diş yemek tansiyonu düşürür.
Domates: Yüksek tansiyonu düşürür.
Ananas: Kanı sulandırır. Tansiyonu düşürür.
Havuç: Kolesterol ve tansiyonu düşürür.
Bakliyatlar: Tansiyonu dengeler.
Turpgiller: Kalp sağlığını korur.
Limon: Tansiyonu düşürür.
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