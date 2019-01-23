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ın yöntemleri pes dedirtti

12 ayrı suçtan aranan ve 2 yıl hapis cezası alan , kendisini avukat olarak tanıttı. Ancak gerçek anlaşıldı. Tutuklandı. Son duruşmasında ise eşini bile kandırdığı anlaşıldı...

A'vukuatları' pes dedirtti
Antalya'da Mehmet Öztürk kendisini avukat diye tanıttı. Ancak foyası ortaya çıkınca yakalandı. Hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla 12 ayrı arama kaydı olduğu ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı. Dolandırıcılıktan tutuklandı. Son duruşmada ise zanlının eşini bile 'Avukatım' diyerek kandırdığı ortaya çıktı. ın eşi Busazhıda K. mahkemede şunları söyledi: "Kocam onunla tanıştığımda bana 'Avukatım ama bazı problemlerden dolayı avukatlık mesleğimi icra edemiyorum, yapamıyorum' demişti." Duruşma ertelendi.



BİR DİZİ BENZERLİK
Sahte avukat 'ün hikayesi Suits adlı diziyi akıllara getirdi. Dizide de başarılı avukat Harvey Specter, zeki ancak üniversite mezunu olmayan Mike Ross'a iş verdi. Mike da bu fırsatı değerlendirdi. Pratik zekası sayesinde, gerçek bir hukuk dahisi olduğunu gözler önüne serdi.

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