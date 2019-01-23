Antalya'da Mehmet Öztürk kendisini avukat diye tanıttı. Ancak foyası ortaya çıkınca yakalandı. Hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla 12 ayrı arama kaydı olduğu ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı. Dolandırıcılıktan tutuklandı. Son duruşmada ise zanlının eşini bile 'Avukatım' diyerek kandırdığı ortaya çıktı. Sahte avukatın eşi Busazhıda K. mahkemede şunları söyledi: "Kocam onunla tanıştığımda bana 'Avukatım ama bazı problemlerden dolayı avukatlık mesleğimi icra edemiyorum, yapamıyorum' demişti." Duruşma ertelendi.
BİR DİZİ BENZERLİK
Sahte avukat Mehmet Öztürk'ün hikayesi Suits adlı diziyi akıllara getirdi. Dizide de başarılı avukat Harvey Specter, zeki ancak üniversite mezunu olmayan Mike Ross'a iş verdi. Mike da bu fırsatı değerlendirdi. Pratik zekası sayesinde, gerçek bir hukuk dahisi olduğunu gözler önüne serdi.
BİR DİZİ BENZERLİK
Sahte avukat Mehmet Öztürk'ün hikayesi Suits adlı diziyi akıllara getirdi. Dizide de başarılı avukat Harvey Specter, zeki ancak üniversite mezunu olmayan Mike Ross'a iş verdi. Mike da bu fırsatı değerlendirdi. Pratik zekası sayesinde, gerçek bir hukuk dahisi olduğunu gözler önüne serdi.
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