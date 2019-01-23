İhmale servis

İzmir Çiğli'de anaokulu servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümü, servis görevlilerinin ihmaline engel olmadı. Benzer olay bu kez de Samsun Atakum'da 16 Ocak'ta yaşandı. Fırat Özdemir Anaokulu'na giden 4 yaşındaki R.D., iddiaya göre görevli hostes tarafından serviste unutuldu. 5 saat boyunca serviste kilitli kalan çocuğun araçta unutulduğu okul çıkışında anlaşıldı! Görevliler altını ıslatan ve korkudan titreyen çocuğun annesi Gülnur D.'yi aradı. Durumu öğrenince büyük korku yaşayan anne durumu savcılığa aktardı. Okul hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Görevlilerin kendisinden özür dilediğini belirten anne Gülnur D., "Nasıl olur da bir çocuk serviste unutulabilir. Oğlumu arabada unutan servis görevlisi, şoförü ve öğretmeninden şikayetçiyim. İhmali olanlar hakkında devletimiz gereğini yapsın ki aynı olaylar tekrarlanmasın" ifadesini kullandı. Duruma tepki gösteren babaanne Ayten Aksoy torununda ölüm korkusu oluştuğunu vurguladı. "Şu anda belki de torunumun cenazesine ağlıyor olabilirdik. Biz bu yüzden yapılan ihmali kesinlikle affetmiyoruz" açıklamasını yaptı.
- Yaşam
- 23.01.2019
- Gazete
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