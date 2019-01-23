Greyfurt mucizesi

C vitamini deposu greyfurt, özellikle sabahları tüketildiğinde kilo vermeye ve formu korumaya yardımcı oluyor. Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez de iştahını kaçırmak için greyfurt yağı kokluyor, yine zayıflatıcı etkisiyle bilinen greyfurt tüketiyor. Greyfurt yiyerek açlık hissini bastıran güzel dansçı, bu sayede formunu koruyor, muhteşem fiziğiyle tüm dikkatleri üzerinde topluyor. Bu mucizevi meyvenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Solunum sistemini rahatlatır.
Nefes darlığı, bronşit ve astım hastalıklarına iyi gelir.
Grip ve nezleye karşı faydalıdır.
Karaciğeri temizler.
Böbreklerde taş oluşumunu engeller.
Hazımsızlığı bitirir.
Solunum sistemini rahatlatır.
Nefes darlığı, bronşit ve astım hastalıklarına iyi gelir.
Grip ve nezleye karşı faydalıdır.
Karaciğeri temizler.
Böbreklerde taş oluşumunu engeller.
Hazımsızlığı bitirir.
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