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Dr. Öztürk, hakkında koruma kararı aldırdı

Burun farkı!
Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olan Halil Söyletmez, Ağustos ayında ünlü cerrah Güncel Öztürk'e burun estetiği yaptırdı. Ancak yeni burundan memnun kalmadı. Doktorunun kapısını çalıp 155 bin lira isteyen Söyletmez, olumsuz yanıt alınca "Seni Türkiye'ye rezil edeceğim" diyerek Öztürk'ü tehdit etmeye başladı. Mahkemeye başvuran Dr. Öztürk, fenomen hakkında koruma kararı aldırdı.

Ali OKTAY

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