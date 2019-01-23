Babaannesinin hastalığından etkilenip doktor olmaya karar veren Dr. Michael Greger, besinlerin faydalarına odaklandı. Yalnızca bitkisel beslenerek tüm hastalıkların önlenebileceğini anlattı. Kalp hastalıklarından kansere, Alzheimer'dan KOAH'a tüm hastalıkların tedavisinin sebze meyve tüketmek olduğunu vurguladı. Şu bilgileri paylaştı... Beyin hastalıkları, tüm dünyada milyonlarca insanı tehdit ediyor. Alzheimer ve inme, beyin hastalıkları arasında en çok görülen iki rahatsızlığı oluşturuyor. Beyin krizi olarak adlandırılan 'inme' sırasında beyne giden oksijen kesiliyor. Bu da beyin hücrelerinin ölümüne ve vücudun o bölümdeki kontrolünün kaybına neden oluyor. Bağırsak sağlığı üzerindeki etkisi ile bilinen lifli besinler, inmeyi de önlüyor. Bitkisel gıdalarda bolca bulunan lif, kolesterol ve kan şekeri seviyesini kontrol ediyor. Lif bakımından zengin diyetler ayrıca kan basıncını da dengeleyerek tansiyonun beyne olan zararını engelliyor. Araştırmalar, inme riskinin çocukluktan başladığını gösterir. Yani inmeden korunmak için çocukluk döneminden itibaren fast food yerine bitkisel gıdaları tüketmeliyiz. Çocukken yenen fazladan bir elma, brokoli veya iki çorba kaşığı bakliyat, ileriki yaşlarda damardan kaynaklanan hastalıkların oluşmasını engeller.
- Yaşam
- 23.01.2019
- Gazete
Dr. Michael Greger, Alzheımer’ın ilaçsız tedavisini TAKVİM’e açıklıyor...
Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger, hastalıklardan ‘ölmemenin’ sırrını açıkladı. Bitkisel ürünler tüketmek gerektiğini anlattı. Portakalın inmeden, safran ve yaban mersininin ise Alzheimer’dan koruduğunu vurguladı...
Babaannesinin hastalığından etkilenip doktor olmaya karar veren Dr. Michael Greger, besinlerin faydalarına odaklandı. Yalnızca bitkisel beslenerek tüm hastalıkların önlenebileceğini anlattı. Kalp hastalıklarından kansere, Alzheimer'dan KOAH'a tüm hastalıkların tedavisinin sebze meyve tüketmek olduğunu vurguladı. Şu bilgileri paylaştı... Beyin hastalıkları, tüm dünyada milyonlarca insanı tehdit ediyor. Alzheimer ve inme, beyin hastalıkları arasında en çok görülen iki rahatsızlığı oluşturuyor. Beyin krizi olarak adlandırılan 'inme' sırasında beyne giden oksijen kesiliyor. Bu da beyin hücrelerinin ölümüne ve vücudun o bölümdeki kontrolünün kaybına neden oluyor. Bağırsak sağlığı üzerindeki etkisi ile bilinen lifli besinler, inmeyi de önlüyor. Bitkisel gıdalarda bolca bulunan lif, kolesterol ve kan şekeri seviyesini kontrol ediyor. Lif bakımından zengin diyetler ayrıca kan basıncını da dengeleyerek tansiyonun beyne olan zararını engelliyor. Araştırmalar, inme riskinin çocukluktan başladığını gösterir. Yani inmeden korunmak için çocukluk döneminden itibaren fast food yerine bitkisel gıdaları tüketmeliyiz. Çocukken yenen fazladan bir elma, brokoli veya iki çorba kaşığı bakliyat, ileriki yaşlarda damardan kaynaklanan hastalıkların oluşmasını engeller.
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