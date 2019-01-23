hastalığındanetkilenip doktorolmaya karar verenDr. Michael Greger,besinlerin faydalarınaodaklandı. Yalnızcatüm hastalıklarınönlenebileceğini anlattı.Kalp hastalıklarından kansere,Alzheimer'dan KOAH'a tümhastalıkların tedavisinin sebzemeyve tüketmek olduğunu vurguladı., tüm dünyadamilyonlarca insanı tehdit ediyor.Alzheimer ve inme, beyin hastalıklarıarasında en çok görülen iki rahatsızlığıoluşturuyor. Beyin krizi olarakadlandırılansırasında beynegiden oksijen kesiliyor. Bu da beyinhücrelerinin ölümüne ve vücudun obölümdeki kontrolünün kaybına nedenoluyor. Bağırsak sağlığı üzerindeki etkisiile bilinen, inmeyi deönlüyor. Bitkisel gıdalarda bolca bulunanlif,kontrol ediyor. Lif bakımından zengindiyetler ayrıca kan basıncını dadengeleyerek tansiyonun beyne olanzararını engelliyor. Araştırmalar, inmeriskinin çocukluktan başladığını gösterir.Yani inmeden korunmak için çocuklukdöneminden itibarenyerinebitkisel gıdaları tüketmeliyiz. Çocukkenyenen fazladan bileriki yaşlarda damardan kaynaklananhastalıkların oluşmasını engeller.