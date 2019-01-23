İzmir'de Şule Ayşe Erhan, 6 Ekim 2017'de sezaryenle ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Bir süre sonra karın ağrıları başlayan Erhan, 6 ay sonra ailesini ziyaret etmek için gittiği Kiraz ilçesinde fenalaştı. Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde, Erhan'ın karnında 2 gazlı bez bulunduğu tespit edildi. Gazlı bezlerin sezaryen sırasında unutulduğu anlaşıldı. Erhan'ın karnındaki 2 gazlı bez ameliyatla alındı ancak hastanın bir bölümü zarar gören kalın bağırsağı, kolonoskopik yöntem kullanılarak 9 ay boyunca tedavi amaçlı dışarı çıkarıldı. İzmir Sağlık Müdürlüğü, soruşturma başlattı. Bu hata yüzünden aylarca acı çektiğini belirten Erhan "Yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle yeni doğan oğluma anne sütü veremedim. yazıklar olsun" dedi.
- Yaşam
- 23.01.2019
- Gazete
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