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Bez yani

Bez yani
İzmir'de Şule Ayşe Erhan, 6 Ekim 2017'de sezaryenle ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Bir süre sonra karın ağrıları başlayan Erhan, 6 ay sonra ailesini ziyaret etmek için gittiği Kiraz ilçesinde fenalaştı. Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde, Erhan'ın karnında 2 gazlı bez bulunduğu tespit edildi. Gazlı bezlerin sezaryen sırasında unutulduğu anlaşıldı. Erhan'ın karnındaki 2 gazlı bez ameliyatla alındı ancak hastanın bir bölümü zarar gören kalın bağırsağı, kolonoskopik yöntem kullanılarak 9 ay boyunca tedavi amaçlı dışarı çıkarıldı. Sağlık Müdürlüğü, soruşturma başlattı. Bu hata yüzünden aylarca acı çektiğini belirten Erhan "Yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle yeni doğan oğluma anne sütü veremedim. yazıklar olsun" dedi.

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