Bugünkü
Takvim

Beşibiryerde

Beşibiryerde
İstanbul'da yaşayan Sibel (27) ve Kerem Ödemiş (45) çiftinin beşiz bebekleri, 28 Kasım'da dünyaya geldi. Erken doğdukları için 2 ay kuvözde kalan Kerim, Beytullah, Ebrar, Erva ve Eylül, dün taburcu edildi. ilk kez anne babalarının kucağıyla tanışan beşizlerin sağlıklarının iyi olduğu belirtildi. Bebeklerini karıştırdığını söyleyen anne Ödemiş, "Onları hep kuvözde gördüm. Şimdi bağrıma basabiliyorum. Üçünü kucağımda zor tutuyorum" dedi.

Gül KİREKLO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriBeşibiryerde
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar