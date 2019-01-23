Beşibiryerde

yaşayan Sibel (27) ve Kerem Ödemiş (45) çiftinin, 28 Kasım'da dünyaya geldi. Erken doğdukları için 2 ay kuvözde kalan Kerim, Beytullah, Ebrar, Erva ve Eylül, dün taburcu edildi. ilk kez anne babalarının kucağıyla tanışan beşizlerin sağlıklarının iyi olduğu belirtildi. Bebeklerini karıştırdığını söyleyen anne Ödemiş, "Onları hep kuvözde gördüm. Şimdi bağrıma basabiliyorum. Üçünü kucağımda zor tutuyorum" dedi.