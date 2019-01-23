Beşibiryerde

İstanbul'da yaşayan Sibel (27) ve Kerem Ödemiş (45) çiftinin beşiz bebekleri, 28 Kasım'da dünyaya geldi. Erken doğdukları için 2 ay kuvözde kalan Kerim, Beytullah, Ebrar, Erva ve Eylül, dün taburcu edildi. ilk kez anne babalarının kucağıyla tanışan beşizlerin sağlıklarının iyi olduğu belirtildi. Bebeklerini karıştırdığını söyleyen anne Ödemiş, "Onları hep kuvözde gördüm. Şimdi bağrıma basabiliyorum. Üçünü kucağımda zor tutuyorum" dedi.
Gül KİREKLO
Gül KİREKLO
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.