Victoria's Secret meleklerinden 22 yaşındaki Taylor Hill'in güzellik sırrını herkes merak etti. Doğal kaşları ile dikkat çeken Hill, "Eskiden kaşlarım alay konusu olurdu şimdi ise herkes çok beğeniyor" dedi. Cildinin daha parlak görünmesi için Hindistan cevizi yağını kullandığını söyledi. "Bu sayede cildimi tazelenmiş hissediyorum" dedi.