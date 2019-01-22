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Gözler da! İşte avokadonun bilinmeyen faydaları...

Gözler avokadoda
Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, nun bilinmeyen faydalarını açıkladı. C vitamini deposu bu meyvenin kalbi koruduğunu anlattı. Diğer faydalarını ise şöyle sıraladı:
Katarak ve sarı nokta hastalıklarını önler.
Ağız, deri ve prostat kanserinden korur.
Sindirimi düzenler. Bağırsakları güçlendirir. Kabızlığı bitirir.
Cildi besler ve şeker hastalığından korur.

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