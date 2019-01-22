Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, avokadonun bilinmeyen faydalarını açıkladı. C vitamini deposu bu meyvenin kalbi koruduğunu anlattı. Diğer faydalarını ise şöyle sıraladı:
Katarak ve sarı nokta hastalıklarını önler.
Ağız, deri ve prostat kanserinden korur.
Sindirimi düzenler. Bağırsakları güçlendirir. Kabızlığı bitirir.
Cildi besler ve şeker hastalığından korur.
Katarak ve sarı nokta hastalıklarını önler.
Ağız, deri ve prostat kanserinden korur.
Sindirimi düzenler. Bağırsakları güçlendirir. Kabızlığı bitirir.
Cildi besler ve şeker hastalığından korur.
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