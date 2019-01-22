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'da sağlık skandalı! Doktor, hastalara aldırış etmeden iskambil oynadı...

Özel bir hastanenin doktoru, muayene için bekleyen hasta çocuklara aldırış etmedi. Bilgisayarda iskambil oynamaya devam etti! Bu görüntü herkesi isyan ettirdi...

Tıp artık!
Sağlık skandallarına bir yenisi daha eklendi. 'dan gelen görüntü, 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Çocukları hastalanan ebeveynler, 19 Ocak akşamı i olan hastaneye gitti. Ancak iddiaya göre acilde görevli olan doktor, çocuklarla ilgilenmedi. Hatta bilgisayar iskambil oyanamaya devam etti. Duruma sinirlenen aileler, doktoru oyun oynarken telefon kamerasına çekip yetkililere bildirdi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine hastaneden de açıklama geldi. Yetkililer, hastanede temizlik olduğu için hastalarla ilgilenilmediğini söyledi! Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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