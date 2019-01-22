Sağlık skandallarına bir yenisi daha eklendi. Adana'dan gelen görüntü, 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Çocukları hastalanan ebeveynler, 19 Ocak akşamı acil servisi olan hastaneye gitti. Ancak iddiaya göre acilde görevli olan doktor, çocuklarla ilgilenmedi. Hatta bilgisayar iskambil oyanamaya devam etti. Duruma sinirlenen aileler, doktoru oyun oynarken telefon kamerasına çekip yetkililere bildirdi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine hastaneden de açıklama geldi. Yetkililer, hastanede temizlik olduğu için hastalarla ilgilenilmediğini söyledi! Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
- Yaşam
- 22.01.2019
- Gazete
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