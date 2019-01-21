Tüm gözler onda

Keskin gözlerin sırrı, soframızdan geçiyor. Uzmanlar, ileri yaşlarda görülen katarakt ve sarı nokta hastalıklarından korunmak için tüketilmesi gereken 10 besini sıralıyor:



ISPANAK: Katarakt riskini azaltır.

YEŞİL ÇAY: Antioksidan içeriği ile gözleri güçlendirir. Göz tansiyonunu düşürür.

CEVİZ: Beyin ve göz sinirlerinin gelişimini sağlar. Retinayı onarır.

KABAK: Düzenli tüketilmesi gece körlüğü, katarakt ve sarı nokta hastalığını engeller.

SOMON BALIĞI: Sarı nokta ve göz tansiyonu hastalığıyla mücadele eder.

HAVUÇ: Gözleri hastalıklara karşı korur.

ÜZÜM: Şekere bağlı göz hasarlarını giderir.

MISIR: Yaşa bağlı gelişen görme bozukluklarını engeller.

KİVİ: Retinayı güçlendirir. Gözlerin daha canlı ve parlak olmasını sağlar.

AVOKADO: Katarakt ve sarı nokta hastalığına karşı korur.