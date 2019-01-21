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Tüm gözler onda

Tüm gözler onda
Keskin gözlerin sırrı, soframızdan geçiyor. Uzmanlar, ileri yaşlarda görülen katarakt ve sarı nokta hastalıklarından korunmak için tüketilmesi gereken 10 besini sıralıyor:

ISPANAK: Katarakt riskini azaltır.
YEŞİL ÇAY: Antioksidan içeriği ile gözleri güçlendirir. Göz tansiyonunu düşürür.
CEVİZ: Beyin ve göz sinirlerinin gelişimini sağlar. Retinayı onarır.
KABAK: Düzenli tüketilmesi gece körlüğü, katarakt ve sarı nokta hastalığını engeller.
SOMON BALIĞI: Sarı nokta ve göz tansiyonu hastalığıyla mücadele eder.
HAVUÇ: Gözleri hastalıklara karşı korur.
ÜZÜM: Şekere bağlı göz hasarlarını giderir.
MISIR: Yaşa bağlı gelişen görme bozukluklarını engeller.
KİVİ: Retinayı güçlendirir. Gözlerin daha canlı ve parlak olmasını sağlar.
AVOKADO: Katarakt ve sarı nokta hastalığına karşı korur.

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