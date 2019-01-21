'Kar's manzaraları

Sibirya soğukları etkili oldu. Hava sıcaklığı geceolarak ölçüldü. Sabah erken saatlerde ise termometreler, eksi 20'yi gösterdi. Bazı vatandaşlar, soğuk havayı eğlenceye dönüştürdü. Köylüleringibi güzel görüntüler oluşturdu. Yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü de turistlerden büyük ilgi gördü.