'Kar's manzaraları

Kars'ta Sibirya soğukları etkili oldu. Hava sıcaklığı gece eksi 25 derece olarak ölçüldü. Sabah erken saatlerde ise termometreler, eksi 20'yi gösterdi. Bazı vatandaşlar, soğuk havayı eğlenceye dönüştürdü. Köylülerin kaynatarak havaya attıkları su bile yere düşmeden donarak "gökkuşağı" gibi güzel görüntüler oluşturdu. Yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü de turistlerden büyük ilgi gördü.
- Yaşam
- 21.01.2019
- Gazete
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