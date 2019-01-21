Bütün kızlar toplandı

Bitlis'te bir ilke imza atıldı. Kadın futbol takımı, dün antrenmana çıktı. Kulübün, TFF ile yaptığı görüşmeler sonrasında, önümüzdeki yıl tescil edilmesi beklenirken, kadın futbol takımında 16-25 yaş arası 30 futbolcu bulununuyor. Takımın önümüzdeki yıl 3'üncü Lig'de oynaması planlanıyor. Teknik direktör Mecit Tekin, kadınlara fırsat verildiği müddetçe başaramayacakları hiçbir şey olmadığını söyledi.
- Yaşam
- 21.01.2019
- Gazete
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