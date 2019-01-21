Bugünkü
Takvim

Bütün kızlar toplandı

Tatvan Onüç Spor Kulübü Takımı, faaliyete geçti. Sporcular, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Bütün kızlar toplandı
Bitlis'te bir ilke imza atıldı. takımı, dün antrenmana çıktı. Kulübün, TFF ile yaptığı görüşmeler sonrasında, önümüzdeki yıl tescil edilmesi beklenirken, kadın futbol takımında 16-25 yaş arası 30 futbolcu bulununuyor. Takımın önümüzdeki yıl 3'üncü Lig'de oynaması planlanıyor. Teknik direktör Mecit Tekin, kadınlara fırsat verildiği müddetçe başaramayacakları hiçbir şey olmadığını söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriBütün kızlar toplandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar