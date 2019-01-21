Aklın yolu kolesterol

Nöroloji ve Beslenme Uzmanı Dr. Natasha Campbell-McBride, bağırsağın şifrelerini açıkladı. Kolesterolün aslında vücut için sağlıklı olduğunu anlattı. Kolesterol ilaçlarının ise hafıza kaybına neden olduğunu vurguladı. Şu bilgileri paylaştı... İnsanlar, kolesterolsüz yaşayamaz. Çünkü vücudumuzdaki her organın her bir hücresi kolesterol içerir. İnsan beyni, kolesterol açısından zengindir. Anne karnındaki bebeğin ve yeni doğan bebeğin gelişen beyni ve gözleri kolesterole ihtiyaç duyar. Eğer yeterli kolesterol alınmazsa bebekte görme bozuklukları ortaya çıkar. Anne sütünde bol miktarda kolesterol vardır ve mamayla beslenen çocuklar bundan faydalanamaz.
İLAÇLARI KULLANMAYIN
Vücuttaki kolesterolün yüzde 25'i beyinde bulunur. Bu da bize kolesterol ve hafıza arasındaki bağlantıyı gösterir. Kolesterol düşürücü ilaç kullananlarda hafıza kaybı görülür. Taze yumurta ve kolesterolü yüksek diğer gıdaların ileri yaşlarda hafızayı güçlendirdiği bilimsel deneylerle kanıtlanmıştır. Sağlıklı insan vücudu gerektiği kadar kolesterol üretir. Ancak GAPS hastaları farklıdır. Vücutları yeterli kolesterol üretemez. Araştırmalar, vücutları kolesterol üretmeyen kişilerde duygusal iktidarsızlık ve davranış problemleri olduğunu gösterir. Cinayet veya diğer ağır suçlardan hüküm giyenlerde de kolesterol seviyeleri düşüktür.
BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER
Vücudu kolesterol üretmeyenlerin kolesterol bakımından zengin besinler tüketmesi gerekir. Kolesterol, bağışıklık sistemimizi de güçlendirir. Kolesterolü yüksek olanların enfeksiyonlara karşı daha dayanıklı olduğu ve AIDS hastalığına yakalanma oranlarının 4 kat daha düşük olduğu gözlenmiştir. Düşük kolesterole sahip kişiler ise sık sık hastalanır ve kronik enfeksiyon şikayeti yaşarlar. Antibiyotikten önce tüberküloz tedavisi için çiğ yumurta sarısı ve taze krema karşımı önerilirdi. Kısacası kolesterol, vücudumuzdaki en temel maddelerden biridir. GAPS hastaları kolesterole özellikle ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden GASP Diyeti'nde bolca kolesterol bulunur.
BİR TARİF: KÜLBASTI
MALZEMELER:
500 gram tam yağlı kuzu kıyması
500 gram tam yağlı dana kıyması
1 büyük soğan
Tuz ve karabiber
HAZIRLANIŞI:
Bütün malzemeyi iyice karıştırın. 4-5 cm. kalınlığında oval şekil vererek külbastılar yapın. Külbastıları yağlanmış tepsiye dizip önceden ısıtılmış fırında 160-180 derecede bir saat pişirin. Pişirilmiş sebze ve salatayla servis edin.
PRATİK DOMATES SUYU
1 fincan peynir altı suyu, 1 yemek kaşığı domates püresi, 1 fincan su ve biraz doğal tuzu karıştırın. Ve tüketin.
NE YEMELİ?
Nektarin, pancar ve pancar sapı, parmesan peyniri, patlıcan, portakal, salatalık, sarımsak, elma sirkesi, su teresi, şalgam, şeftali, tarçın, tereyağı, turp, üzüm, yoğurt, yumurta, zencefil...
YUMURTA YİYİN
Dr. Natasha Campbell-McBride, sağlıklı kolesterol için taze organik yumurta tüketilmesi gerektiğini söyledi.
MUCİZE BESİNLER
Dr. Natasha Campbell McBride, kolesterolden zengin olan sağlıklı besinleri sıraladı:
HAVYAR: En zengin kolesterol kaynağıdır. 100 gramında, 588 mg kolesterol bulunur.
MORINA BALIĞI KARACIĞERI YAĞI: Tüm zamanların en sağlıklı besinlerinden biri olan morina balığının karaciğeri, kolesterol zenginidir.
YUMURTA SARISI: Kolesterol deposudur. Taze olmasına dikkat etmek gerekir.
TEREYAĞI: 100 gramında, 218 mg kolesterol bulunur. Doğal olması gerekir.
SOMON: Sardalye, palamut ve karides gibi soğuk su balıkları da kolesterolden zengindir.
DR. NATASHA CAMPBELL MCBRİDE
Hazırlayan: Sinem Uysal
İLAÇLARI KULLANMAYIN
Vücuttaki kolesterolün yüzde 25'i beyinde bulunur. Bu da bize kolesterol ve hafıza arasındaki bağlantıyı gösterir. Kolesterol düşürücü ilaç kullananlarda hafıza kaybı görülür. Taze yumurta ve kolesterolü yüksek diğer gıdaların ileri yaşlarda hafızayı güçlendirdiği bilimsel deneylerle kanıtlanmıştır. Sağlıklı insan vücudu gerektiği kadar kolesterol üretir. Ancak GAPS hastaları farklıdır. Vücutları yeterli kolesterol üretemez. Araştırmalar, vücutları kolesterol üretmeyen kişilerde duygusal iktidarsızlık ve davranış problemleri olduğunu gösterir. Cinayet veya diğer ağır suçlardan hüküm giyenlerde de kolesterol seviyeleri düşüktür.
BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER
Vücudu kolesterol üretmeyenlerin kolesterol bakımından zengin besinler tüketmesi gerekir. Kolesterol, bağışıklık sistemimizi de güçlendirir. Kolesterolü yüksek olanların enfeksiyonlara karşı daha dayanıklı olduğu ve AIDS hastalığına yakalanma oranlarının 4 kat daha düşük olduğu gözlenmiştir. Düşük kolesterole sahip kişiler ise sık sık hastalanır ve kronik enfeksiyon şikayeti yaşarlar. Antibiyotikten önce tüberküloz tedavisi için çiğ yumurta sarısı ve taze krema karşımı önerilirdi. Kısacası kolesterol, vücudumuzdaki en temel maddelerden biridir. GAPS hastaları kolesterole özellikle ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden GASP Diyeti'nde bolca kolesterol bulunur.
BİR TARİF: KÜLBASTI
MALZEMELER:
500 gram tam yağlı kuzu kıyması
500 gram tam yağlı dana kıyması
1 büyük soğan
Tuz ve karabiber
HAZIRLANIŞI:
Bütün malzemeyi iyice karıştırın. 4-5 cm. kalınlığında oval şekil vererek külbastılar yapın. Külbastıları yağlanmış tepsiye dizip önceden ısıtılmış fırında 160-180 derecede bir saat pişirin. Pişirilmiş sebze ve salatayla servis edin.
PRATİK DOMATES SUYU
1 fincan peynir altı suyu, 1 yemek kaşığı domates püresi, 1 fincan su ve biraz doğal tuzu karıştırın. Ve tüketin.
NE YEMELİ?
Nektarin, pancar ve pancar sapı, parmesan peyniri, patlıcan, portakal, salatalık, sarımsak, elma sirkesi, su teresi, şalgam, şeftali, tarçın, tereyağı, turp, üzüm, yoğurt, yumurta, zencefil...
YUMURTA YİYİN
Dr. Natasha Campbell-McBride, sağlıklı kolesterol için taze organik yumurta tüketilmesi gerektiğini söyledi.
MUCİZE BESİNLER
Dr. Natasha Campbell McBride, kolesterolden zengin olan sağlıklı besinleri sıraladı:
HAVYAR: En zengin kolesterol kaynağıdır. 100 gramında, 588 mg kolesterol bulunur.
MORINA BALIĞI KARACIĞERI YAĞI: Tüm zamanların en sağlıklı besinlerinden biri olan morina balığının karaciğeri, kolesterol zenginidir.
YUMURTA SARISI: Kolesterol deposudur. Taze olmasına dikkat etmek gerekir.
TEREYAĞI: 100 gramında, 218 mg kolesterol bulunur. Doğal olması gerekir.
SOMON: Sardalye, palamut ve karides gibi soğuk su balıkları da kolesterolden zengindir.
DR. NATASHA CAMPBELL MCBRİDE
Hazırlayan: Sinem Uysal
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