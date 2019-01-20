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Yüzügüler çifti

'da ve , yu bıraktı. Çift, sokaklarda yaşayacak kadar düştükleri o bataklıktan nasıl çıktıklarını anlattı.

Yüzügüler çifti
Genç çiftin filmlere konu olacak hayat hikayesi mutlu sona doğru gidiyor. dan kurtulan ikili yeni yaşamlarıyla etrafa mutluluk saçıyor. 'da Fatih (27) ve Ayşenur (24) 2014'de dünyaevine girdi. Evlilik öncesi uyuşturucu madde kullanan çift, bağımlılıklarını sürdürdü. Tüm maddi imkanları kaybolan çift bu sürecin ardından sokaklarda yatıp kalkmaya başladı. Ölmeyi dahi düşünen ikilinin hayatını ise kadının sokakta yatarken bir liralık tatlı isteği değiştirdi. Yüzügüler, "Sokaklarda yatıp kalkmaya başladık. Eşim bir ara canının tatlı istediğini söyledi. Markete giderken cebimde bir lira bile paranın olmadığını fark ettim. Bu kırıl ma noktasıydı" dedi. ise "Hamile kaldım, düşük yaptım. Şimdi ise hamileyim, bir sorun yok" dedi.



Yüzügüler çifti, uyuşturcuyla mücadele eden derneğe üye oldu.




Madde bağımlılığından kurtulan ikili, kitap okumaya başladı.

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