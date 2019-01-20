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cinsel isteği artırıyor

Güzel kokusu ile ; astım ve bronşiti önler. Kemikleri güçlendirir. Cinsel isteği artırır ve mutluluk verir...

Afrodizyak kekik
Sofraların vazgeçilmez baharatlarından kekik; A, C, E, K vitaminleri ile potasyum, demir, magnezyum, kalsiyum mineralleri içeriyor. Pek çok problemine şifa olan , cinsel hayata da güç veriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kalbi ve karaciğeri koruyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Yüksek tansiyonu düşürür.
Kolon ini önler.
Meme kanserine yakalanma riskini azaltır.
Enfeksiyonları önler.
Cilt sağlığını korur.
Astım bronşiti, öksürüğü ve ateşi keser.
Saçları besler.
Solunum yollarını açar.
Kemikleri güçlendirir.
Gözleri korur.

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