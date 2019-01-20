İlacı greyfurtla içmeyin

ŞİFA kaynağı olan besinler, bazı ilaçlarla bir araya geldiğinde tam tersi etki gösterebiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, o ilaç ve besinlerle ilgili bilgi veriyor...
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: İçerdikleri kalsiyum ile antibiyotiklerin etkisini azalır. Bu nedenle 2 saat arayla tüketilmelidir.
GREYFURT: Bazı antibiyotik türleri ile etkileşime girer. İlaç ve greyfurt tüketimi arasında 4 saat olması gerekir.
MUZ: Tansiyonu tedavi eden idrar söktürücü ilaçların etkisini bozar. Kalp atışını hızlandırır.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: Kan sulandırıcı ilaçlar lahana, ıspanak, pazı, marul ve brokoli ile tüketilince etkisi azalır.
ÇAY, ÇİKOLATA: Solunum yolu hastalıkları ilaçlarıya tüketildiğinde kalp atış hızını artırır.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: İçerdikleri kalsiyum ile antibiyotiklerin etkisini azalır. Bu nedenle 2 saat arayla tüketilmelidir.
GREYFURT: Bazı antibiyotik türleri ile etkileşime girer. İlaç ve greyfurt tüketimi arasında 4 saat olması gerekir.
MUZ: Tansiyonu tedavi eden idrar söktürücü ilaçların etkisini bozar. Kalp atışını hızlandırır.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: Kan sulandırıcı ilaçlar lahana, ıspanak, pazı, marul ve brokoli ile tüketilince etkisi azalır.
ÇAY, ÇİKOLATA: Solunum yolu hastalıkları ilaçlarıya tüketildiğinde kalp atış hızını artırır.
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