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Gergin teslimat

’de liseli , icra memurları tarafından alınarak, annesine teslim edildi. Baba ve görevliler birbirine girdi.

Gergin teslimat
Velayeti babasında olan , annesine götürülünce gözyaşlarını tutamadı. Olay dün 'de yaşandı. İbrahim Y. (68) ile eşi Zeynep Soylu (40), 2014 yılında boşandı. Çiftin kızı A.T.Y.'nin (16) velayeti, babaya verildi. Soylu, kızının yarıyıl tatilinde de yanında kalması için mahkemeye başvurdu. Annenin, 5 gün kızıyla birlikte olmasına karar verildi. Ancak baba, kızın vermedi. Mahkeme, icra yoluyla çocuğun babadan alınıp, anneye teslim edilmesine karar verdi. İcra memurları, İbrahim Y.'nin evine gitti. Adam direndi, kapı çilingir yardımıyla açıldı. Genç kız, minibüse bindirildi. A.Y.T "Kapıyı açın, ben gitmek istemiyorum, beni zorla götürüyorsunuz." diyerek ağladı. Polis ile İbrahim Y. arasında gerginlik yaşandı. Öfkeli adam, "Kızım annesine gitmek istemiyor. Zorla götürdüler" dedi.

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